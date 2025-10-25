La culture chinoise à l’honneur dans le 7e arrondissement de Lyon la semaine prochaine

Du 27 octobre au 2 novembre, la mairie du 7e arrondissement de Lyon met la culture chinoise en avant afin d’en faire découvrir ses richesses.

Pour sa 6e édition, la Semaine de la Culture Chinoise fait son retour du 27 octobre au 2 novembre à la mairie du 7e arrondissement de Lyon. L’Association des Chinois de Lyon et Région Auvergne-Rhône-Alpes (ACLYR) proposera différentes activités afin de faire découvrir les richesses de la culture chinoise. Initiation aux danses traditionnelles, ateliers de cuisine, conférences, le choix sera grand. Les inscriptions sont obligatoires.

La soirée d’inauguration se déroulera, quant à elle, lundi soir à partir de 18h15 à la Maison Ravier. Au programme danses traditionnelles, chants et dégustation de cuisine chinoise.

Lire aussi : Un défilé de danse chinoise pour fêter la nouvelle année du serpent à Lyon