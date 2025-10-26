Météo : une nouvelle journée pluvieuse et seulement 13 degrés attendus à Lyon 

La pluie se maintient à Lyon ce dimanche 26 octobre tandis que les températures restent fraîches avec 13 degrés attendus dans l’après-midi.

L’automne s’est définitivement installé dans la capitale des Gaules. C’est une nouvelle journée grise et pluvieuse qui attend les Lyonnais ce dimanche 26 octobre. Ce matin, il fait frais avec seulement 8 degrés et le vent déjà ressenti hier est toujours présent.

Au cours de la journée, la pluie sera davantage présente, voire persistante. Le mercure grimpe peu, quant à lui, puisqu’il fera 13 degrés au meilleur de la journée.