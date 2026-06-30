Culture
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Théâtre : Fauves qui peut au parc de Lacroix-Laval !v

  • par Caïn Marchenoir

    • En 2015, au cœur de la forêt sibérienne, dans les montagnes du Kamtchatka, l’anthropologue Nastassja Martin, spécialiste des populations du Grand Nord, se fait attaquer par un ours. 

    Du récit de cette rencontre naîtra un livre qui interroge les liens entre les mondes humains et non humains, Croire aux fauves (paru aux éditions Verticales en 2019). 

    C’est ce récit que la compagnie Les Arts Oseurs (établie en territoire rural, dans l’Hérault) a décidé de porter non pas à la scène mais dans un endroit reculé du parc de Lacroix-Laval. 

    En effet, pour accéder au lieu du spectacle, une marche d’une trentaine de minutes est nécessaire (pensez à mettre les chaussures adéquates !). 

    Un peu d’exercice bienvenu pour se mettre en condition avant de découvrir cette aventure nocturne et déambulatoire qui se joue de l’obscurité, créant le trouble entre ce que nous voyons ou croyons avoir vu, entendons ou pensons avoir entendu. 

    Voix, piano à queue, partition sonore et éclairage, tout concourt à une perte de repères qui place chacun au plus près de ce récit initiatique…

    Croire aux fauves – Du 4 au 11 juillet au parc de Lacroix-Laval (spectacle programmé par les Nuits de Fourvière)

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