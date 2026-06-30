Culture
Zach Condon

Jazz à Vienne : Beirut, le retour de Zach Condon 

  • par Kevin Muscat

    • Parmi les événements de Jazz à Vienne, il en est un qui fera plaisir à une certaine catégorie de fans d’ailleurs pas nécessairement versée dans le jazz : le retour de Zach Condon 

    Après quatre ans d’interruption, pour raison de santé, entre autres, Zach Condon remontera sur scène avec son Beirut, formation dans laquelle il mélange indie-pop, folk, musiques du monde (entre mexicanerie et âme slave), jazz un peu quand même, et sur son dernier disque, A Study of Losses, musique de la Renaissance et électro. 

    Un projet autour du deuil et de la fragilité de l’existence mené avec la metteuse en scène suédoise Viktoria Dalborg. Où l’on retrouve la gracieuse mélancolie à l’œuvre chez Beirut depuis maintenant vingt ans. Toujours magique sur scène.

    Beirut – Le 2 juillet au théâtre antique de Vienne

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