Orages et canicule : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance aux orages ou à la canicule ce mardi 30 juin 2026.

Pour ce dernier jour du mois de juin, l'épisode caniculaire se poursuit dans certains départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mardi 30 juin, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont ainsi toujours placés en vigilance jaune canicule. Dans ces départements le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 35 ou 37 degrés localement.

Enfin, cinq départements sont concernés par une vigilance aux orages. Il s'agit de la Drôme, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Une vigilance valable pour la deuxième partie de journée ce mardi.