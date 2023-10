Un rassemblement pro-Palestine interdit ce lundi soir à Lyon

Un rassemblement de "soutien à la résistance palestinienne" est prévu ce soir à Lyon. Il sera interdit par arrêté préfectoral.

Organisé par le Groupe antifasciste Lyon et environs, le rassemblement "de soutien à la résistance palestinienne" prévu ce lundi à 18 h 30 sera interdit par un arrêté préfectoral qui doit être publié dans la journée a appris Lyon Capitale.

Le crainte de débordements

Le groupe d'ultragauche a lancé, sur les réseaux sociaux, un appel à manifester place du Pont à la Guillotière après le lancement d'une offensive du groupe islamiste du Hamas sur le territoire israélien.

Formulé au nom de "La Fosse aux Lyons" - qui évoque le groupe armé palestinien "Fosse aux Lions" opérant en Cisjordanie -, l'appel a été relayé par plusieurs organisations. Selon nos informations, le profil des organisateurs et le risque de contre-manifestation pourraient justifier l'interdiction de manifester.

Pour rappel, depuis l'attaque surprise du Hamas samedi matin, au moins 700 personnes ont perdu la vie du côté israélien et plus de 400 dans la bande de Gaza après la riposte de l'Etat hébreu. Une rave-party qui se tenait en Israël, proche de la frontière avec Gaza, a été visée par des combattants islamistes. Des dizaines de participants ont été enlevés et les services de secours de l’organisme caritatif israélien Zaka ont annoncé avoir retrouvé au moins 260 cadavres sur le site.

Lire aussi : Le Crif appelle à se rassembler pour Israël ce mardi à Lyon