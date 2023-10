Le Crif appelle à se rassembler pour Israël ce mardi à Lyon

Le Crif organise un rassemblement de soutien au peuple israélien ce mardi à Lyon.

Après les attaques menées samedi en Israël par le mouvement islamiste palestinien du Hamas, le Conseil représentatif des institutions juives de France appelle à un rassemblement mardi à 18 h 30 sur la place Bellecour à Lyon.

"Une solidarité sans faille"

Relayée par la Licra, cette mobilisation est une manifestation de soutien aux populations civiles israéliennes. Depuis samedi, environ 700 personnes auraient perdu la vie dans l'Etat hébreu et plusieurs centaine de civils ont été pris en otage par les soldats du Hamas.

"Ce déferlement de violence frappant principalement des civils exige de nous tous une solidarité sans faille", expliquent les organisateurs dans un communiqué. Et d'ajouter : "Le soutien à la démocratie ne doit souffrir d’aucune ambiguïté et plus que tout, il ne doit pas être l’affaire de la seule communauté juive."

Selon nos informations, le rassemblement devrait être permis par les services de l'Etat car il ne représenterait pas de risque de trouble à l'ordre public. La manifestation organisée ce soir, entre autres, par le Groupement antifasciste Lyon et environs (Gale) sera interdit par un arrêté préfectoral qui doit être publié dans la journée pour des raisons de risques de troubles à l'ordre public.

La crainte d'une contre-manifestation et le profil militant des organisateurs devraient justifier cette interdiction.