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Un pop-up spécial BTS à Lyon

  • par Romain Balme

    • La Fnac Bellecour met en place un pop-up dédié à l'un des groupes les plus connus de la planète, spécialité K-pop.

    Un mastodonte fait son retour sur la scène musicale. Après trois d'absence pour cause de service militaire, le groupe phénomène coréen BTS sort, ce vendredi 20 mars, un nouvel album, intitulé Arirang. Pour l'occasion, la Fanc sort le grand jeu. L’enseigne de produits culturels met en place du 20 mars au 2 avril un pop-up dédié à l'un des groupes les plus connus de la planète, spécialité K-pop,  dans cinq magasins français. Parmi les heureux élus, celui de Bellecour, à Lyon.

    Dans le but de donner l'exclusivité au aficionados de BTS, l'enseigne ouvrira ses portes dès 7 heures du matibn. A noter qu'un important dispositif est prévu, avec notamment un photobooth. Le merchandising sera lui aussi de la partie, ils profiteront d’une expérience complète à travers des albums en CD ou vinyles, des éditions exclusives, et même un point d’écoute.

    Pour compléter l'immersion, la culture coréenne sera mise à l'honneur, avec produits de snacking, papeterie kawaii, ainsi que des peluches et des livres. Enfin, un grand concours est organisé. Parmi les prix à gagner, du merchandising, un album, ainsi que…deux places de concert.

    Lire aussi : Dédicace de Sarkozy à Lyon : la CGT dénonce les choix politiques du directeur de la Fnac

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