Actualité
p. 11 © Lyon Capitale
© Lyon Capitale

Figure de la résistance lyonnaise, l'historien Marc Bloch entrera au Panthéon en juin prochain

  • par La Rédaction

    • L'historien et résistant juif Marc Bloch fera son entrée au Panthéon le 23 juin, 82 ans après son exécution par la Gestapo en 1944, a fait savoir dimanche à l'AFP l'entourage d'Emmanuel Macron.

    En novembre 2024, lors d'un discours à Strasbourg à l'occasion des 80 ans de la libération de la capitale alsacienne, le chef de l'Etat avait annoncé sa panthéonisation "pour son œuvre, son enseignement et son courage".

    A lire aussi : Il y a 20 ans : Marc Bloch, la leçon d'Histoire

    Le président avait loué sa "lucidité cinglante qui nous frappe aujourd'hui encore", son "audace des mots et des idées qui se doubla du courage physique" et sa "volonté française jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à l'assassinat par la Gestapo".

    Issu d'une famille juive alsacienne, professeur d'histoire du Moyen Age à l'université de Strasbourg de 1919 à 1936, Marc Bloch a renouvelé en profondeur le champ de la recherche historique en l'étendant à la sociologie, la géographie, la psychologie et l'économie. Capitaine et Croix de guerre en 1914-1918, de nouveau mobilisé en 1939, il s'était engagé dans la résistance au tournant des années 1942/43.

    L'auteur de "L'Etrange Défaite", écrit en 1940 et publié après guerre, avait été arrêté à Lyon le 8 mars 1944, emprisonné et torturé à la prison de Montluc, à Lyon, puis fusillé le 16 juin avec 29 de ses camarades. La date du 16 juin avait été dans un premier temps pressentie pour son entrée au Panthéon mais la cérémonie a dû être décalée de quelques jours en raison du G7 qui se tiendra à Évian-les-Bains (Haute-Savoie) du 15 au 17 juin.

    Dans une lettre au président de la République, consultée par l'AFP, sa famille a demandé que "l'extrême droite, dans toutes ses formes, soit exclue de toute participation à la cérémonie".

    à lire également
    L'Asvel chute à domicile contre Nanterre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    p. 11 © Lyon Capitale
    Figure de la résistance lyonnaise, l'historien Marc Bloch entrera au Panthéon en juin prochain 08:26
    L'Asvel chute à domicile contre Nanterre 07:47
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi nuageux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:15
    élections municipales lyon
    Élections : quand les Lyonnais découvrent qu’ils sont assis sur un pactole 07:10
    d'heure en heure
    Frédéric Berthet, président de la FNAIM du Rhône, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Encadrement des loyers à Lyon : la FNAIM du Rhône plaide pour "le compromis" 07:00
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Lyon : un homme de 40 ans agressé dans le 8e arrondissement 08/02/26
    Article payant Les Meilleurs Ouvriers de France à Lyon : Nicolas Salagnac, graveur médailleur 08/02/26
    pompier camion faits-divers
    18 personnes évacuées après l’incendie d’un appartement dans le 3e arrondissement de Lyon 08/02/26
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, et le candidat France Insoumise aux élections métropolitaines, Florestan Groult, ont été perçus ce dimanche 8 février dans bar de Lyon. DR
    Métropole de Lyon : "Un seuil démocratique est franchi" tance Bruno Bernard après sa photo avec Florestan Groult 08/02/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : ex-candidat de télé-réalité, il est condamné à rembourser 1 million d’euros à plusieurs femmes 08/02/26
    Littérature : "Appel manqué", un roman bien reçu ! 08/02/26
    On s’en serait bien passé : Lyon, ville la plus embouteillée de France 08/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut