L'historien et résistant juif Marc Bloch fera son entrée au Panthéon le 23 juin, 82 ans après son exécution par la Gestapo en 1944, a fait savoir dimanche à l'AFP l'entourage d'Emmanuel Macron.

En novembre 2024, lors d'un discours à Strasbourg à l'occasion des 80 ans de la libération de la capitale alsacienne, le chef de l'Etat avait annoncé sa panthéonisation "pour son œuvre, son enseignement et son courage".

Le président avait loué sa "lucidité cinglante qui nous frappe aujourd'hui encore", son "audace des mots et des idées qui se doubla du courage physique" et sa "volonté française jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à l'assassinat par la Gestapo".

Issu d'une famille juive alsacienne, professeur d'histoire du Moyen Age à l'université de Strasbourg de 1919 à 1936, Marc Bloch a renouvelé en profondeur le champ de la recherche historique en l'étendant à la sociologie, la géographie, la psychologie et l'économie. Capitaine et Croix de guerre en 1914-1918, de nouveau mobilisé en 1939, il s'était engagé dans la résistance au tournant des années 1942/43.

L'auteur de "L'Etrange Défaite", écrit en 1940 et publié après guerre, avait été arrêté à Lyon le 8 mars 1944, emprisonné et torturé à la prison de Montluc, à Lyon, puis fusillé le 16 juin avec 29 de ses camarades. La date du 16 juin avait été dans un premier temps pressentie pour son entrée au Panthéon mais la cérémonie a dû être décalée de quelques jours en raison du G7 qui se tiendra à Évian-les-Bains (Haute-Savoie) du 15 au 17 juin.

Dans une lettre au président de la République, consultée par l'AFP, sa famille a demandé que "l'extrême droite, dans toutes ses formes, soit exclue de toute participation à la cérémonie".