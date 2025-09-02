La cargaison interceptée est estimée à plus de 20 millions d'euros. Les deux convoyeurs, originaires de Vaulx-en-Velin, ont été écroués.

Un camion transportant 797,890 kilos de résine de cannabis a été arrêté par les douaniers, mercredi 27 août, à 10h20, dans la commune du Péage-de-Roussillon (Isère), selon nos confrères du Dauphine Libéré. Acheminée depuis l'Espagne, la marchandise estimée à plus de 20 millions d'euros était destinée à fournir la région lyonnaise.

Le poids-lourd était suivi par les douaniers depuis l'Espagne et, malgré un changement d'itinéraire de dernière minute en raison des bouchons sur l'autoroute A7, sa trace n'a pas été perdue. Le chauffeur et son passager, âgés respectivement de 47 et 39 ans, sont tous deux originaires de Vaulx-en-Velin.

Ils ont été placés en retenue douanière et remis à l'Ofast de Lyon, avant d'être placés en détention provisoire par le tribunal judiciaire de Vienne ce lundi 1er septembre. Les deux Vaudais, connus de la justice pour braquage et trafic, ont expliqué avoir agi pour rembourser des dettes. Ils doivent être jugés le 6 octobre prochain.

