Isère : les urgences de deux hôpitaux perturbées en septembre

  par Loane Carpano

    • Du 3 au 28 septembre prochain, les urgences des centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu et de Pont-de-Beauvoisin subiront plusieurs perturbations.

    En raison du manque de médecins urgentistes, les urgences des centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu et de Pont-de-Beauvoisin subiront plusieurs perturbations du 3 au 28 septembre prochain.

    A Bourgoin-Jallieu, les urgences adultes seront fermées les nuits des mercredis et dimanches de 20 h à 8 h 30. Les urgences de Pont-de-Beauvoisin seront quant à elles régulées aux même dates, mêmes horaires. Les patients nécessitant d'être pris en charge d'urgence sont donc priés de contacter le 15 ou de se tourner vers des dispositifs de permanence de soins ambulatoires.

    Le SMUR poursuit néanmoins son activité normale, au même titre que les urgences pédiatriques, gynécologique, psychiatrique et que la maternité.

