Actualité
Le château des Cornes d’Urfé à Champoly © Clovis Huet / Roannais Tourisme

Loire : le château des Cornes d'Urfé lauréat du loto du patrimoine

  • par Loane Carpano

    • Le château des Cornes d'Urfé situé à Champoly (Loire) a été sélectionné dans le cadre du "loto du patrimoine". Grâce aux dons récoltés, il fera l'objet d'un programme de sauvegarde et de restauration.

    Les résultats du "loto du patrimoine" sont tombés lundi 1er septembre pour chaque département français. Dans la Loire, c'est le château des Cornes d'Urfé, construit en 1130 sur la commune de Champoly qui a été sélectionné. Grâce à l'initiative portée par Stéphane Bern pour préserver le patrimoine français, l'ancien siège de seigneurie pourra bénéficier de plusieurs travaux.

    "Travaux urgents de mise en sécurité"

    Le château des Cornes d'Urfé fait ainsi partie des 102 sites français retenus et fera l'objet d'un programme de sauvegarde et de restauration. "Suite au bilan sanitaire réalisé, plusieurs zones du château ont été identifiées comme présentant des dangers importants", indique la fondation du Patrimoine. Alors que certaines façades et murs menacent de s'effondrer l'état actuel du site impose "des travaux urgents de mise en sécurité." Visant à protéger et pérenniser ce patrimoine, les travaux comprendront la consolidation de la Tour Rouge, de la Grande Tour, de la Petite Tour et des chemins de ronde et anciennes baies du château.

    Un appel aux dons est lancé sur la page de la Fondation du Patrimoine. L'argent récolté permettra la restauration du monument. Pour l'heure, 11 545 euros, dont 8 000 venus de mécénat et d'aide ont déjà été récoltés.

    Lire aussi : Escapades dans la Loire : douceur de vivre dans Le Roannais

    Loire : le château des Cornes d'Urfé lauréat du loto du patrimoine
