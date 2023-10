Un objet sur les voies à l’origine d’une panne de 3 heures les métros A et B

L’interruption de près de 3 heures de la circulation du métro A et l’arrêt partiel de la ligne B mercredi 18 octobre a été causée par la chute d’un objet sur les voies.

Un objet qui tombe sur les voies du métro B et tout s’arrête ou presque. Mercredi 18 octobre, il est 8h17 lorsqu’un objet chute sur la voie au niveau de la station Brotteaux, sur la ligne du métro B. Pour le moins anodin, cet événement a toutefois eu de lourdes conséquences puisque selon Keolis, l’exploitant du réseau TCL, celui-ci a entraîné un "blocage du système de sécurité quai-voie (SQV)" Un rouage essentiel de l’exploitation de la ligne automatique qui permet de suspendre immédiatement l’alimentation électrique du métro B en cas de chute d’une personne sur la voie.

Six rames évacuées

Ce système faisant défaut, l’alimentation électrique commune des lignes A et B dans le secteur de Charpennes a donc été coupée "engendrant à 8h17 l’arrêt de la ligne A sur sa totalité, et de la ligne B entre Charpennes et Part-Dieu", explique Keolis. S’en est suivie pendant une heure l’évacuation de six rames arrêtées entre des stations, dont cinq sur la ligne A.

Avant de pouvoir relancer l’exploitation normale des deux lignes, "les équipes ont ensuite effectué les reconnaissances en tunnel", afin de s’assurer de l’absence de voyageurs sur les voies. Dans le même temps, des équipes techniques "sont intervenues pour acquitter le défaut du SQV", puis "repositionner les rames" arrêtées durant l’incident détaille Keolis. Des opérations qui ont nécessité près de 3 heures, puisque l’exploitation n’a pu reprendre que vers 11h30. Quand, dans le même temps, la ligne C était elle aussi touchée par un incident après la panne d’une rame.