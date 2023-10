Après les lignes A et B, le métro C touché par une panne à Lyon

Le réseau de métro des Transports en commun lyonnais (TCL) est très perturbé ce mercredi matin. Les lignes A, B et C sont partiellement, voire totalement arrêtée.

Après les lignes A et B du métro, confrontées à une perturbation majeure depuis 8h30, c’est au tour du métro C d’être touche par un incident. Depuis 11 heures, la ligne qui permet de relier la Presqu’île à la Croix-Rousse, est à l’arrêt en raison d’une panne de rame. Le trafic devrait rester interrompu jusqu’à midi, en attendant des bus relais desservent les stations de Croix-Rousse à Cuire et la ligne C13 peut être empruntée pour aller de la Presqu’île au plateau de la Croix-Rousse.

⚠️ Incident technique sur secteur Charpennes : pour des raisons de sécurité, la ligne B circule entre Part Dieu et Oullins. La ligne A est arrêtée, des bus relais circulent. Les équipes sont mobilisées sur le terrain pour la résolution de l’incident et orienter les voyageurs — TCL (@TCL_SYTRAL) October 18, 2023

Sur les lignes A et B, touchées par un "incident technique sur une section commune", le trafic devrait revenir à la normale à partir de midi pour la première et a repris sur les coups de 11h30 pour la seconde.