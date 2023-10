Mercredi 18 octobre, la Ville de Lyon a inauguré la façade rénovée de la basilique Saint-Bonaventure (2e arr.). Les travaux avaient débutés en décembre 2021 et s’étaient achevés en avril 2023.

La basilique Saint-Bonaventure fait peau neuve. Hier, la Ville de Lyon a inauguré la façade rénovée de la basilique de l'édifice religieux. Ces travaux, confiés à l'architecte Renzo Wieder, intervenaient dans le cadre de la 4e Convention patrimoine État/Ville 2019-2024. Ils avaient commencé en décembre 2021 et s’étaient achevés en avril dernier pour un montant total de 750 000 euros, dont 530 000 euros financés par la Ville de Lyon.

Un grand projet de rénovation

Construite entre les 14e et 15e siècles, la basilique est inscrite depuis 1927 au registre des Monuments historiques. Conduits pendant plus de deux ans, les travaux consistaient principalement à "restaurer la façade principale de l’édifice, ses vitraux, son décor sculpté, sont certaines sculptures ont fait l’objet de reconstitution lorsque nécessaire et possible", détaille la Ville de Lyon.

Ces travaux viennent compléter des "interventions déjà engagées en 2005 pour les travaux extérieurs (toitures, clocher, assainissement) et en 2017-2018 pour les couvertures, façades latérales et travaux intérieurs (abside, sas d’entrée et tapisseries monumentales)".