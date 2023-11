Lyon : un collectif de soutien à la Palestine attaqué par une quarantaine d'individus d'ultra droite

Ce samedi 11 novembre, dans la soirée, un groupe d'individus à pris d'assaut une conférence organisée par le collectif Palestine 69 dans le Vieux Lyon.

"La rue, la France, nous appartient", scandaient plusieurs dizaines de personnes cagoulées et armés de barres de fer samedi soir, dans les rues du 5e arrondissement de Lyon. Ces derniers, appartenant à un groupuscule d'ultra droite, ont tenté de s'introduire dans un local où se trouvait le collectif Palestine 69 pour en découdre avec ses occupants. Ils ont finalement pu être repoussés.

En réponse à la manifestation de cette après midi contre l’extrême droite, un groupe d’ultra droite parcoure le vieux lyon au cri de « avant, avant, lion le melhor »



Les membres sont armés et cagoulés#lyon #extremedroite pic.twitter.com/Ua62PCc8jt

Selon les informations de la Préfecture, les forces de l'ordre sont intervenues à 19 heures 28, soit 13 minutes après le premier appel au 17. Cette dernière se défend des fausses accusations contre un délai d'intervention jugé trop long par certains participants de la conférence.

#Sécurité | La police nationale est rapidement intervenue dans le Vieux-Lyon suite des violences commises, selon les 1eres informations, par un groupuscule d’ultra-droite à l’encontre d’un événement organisé dans des locaux associatifs. — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 11, 2023

Fabienne Buccio a annoncé via le réseau social X la prise en charge par les secours de "trois blessés légers", ainsi que "l'interpellation d'un individu". La préfète du Rhône "condamne sans réserve ces faits et rappelle l’engagement de l’Etat à lutter contre les mouvances radicales violentes".

Contrairement aux fausses informations qui sont diffusées, les 1ers équipages des forces de l’ordre, regroupés pour sécuriser leur intervention sur les lieux, sont arrivés 13 min après le 1er appel 17. — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 11, 2023

Une réaction à la manifestation de l'extrême-gauche

Cet événement survient après l'organisation d'une manifestation par le collectif lyonnais "Fermons les locaux fascistes" et plusieurs groupes antifascistes plus tôt dans la journée. Environ 1200 personnes s'étaient mobilisées place Bellecour pour lutter contre "l'extrême-droite et ses violences".

