Coup d’envoi du marché de Noël de Lyon vendredi 24 novembre

Le marché de Noël de Lyon débute ce vendredi 24 novembre sur la place Carnot, dans le 2e arrondissement. Une centaine de chalets y resteront ouverts jusqu’au 24 décembre.

Les festivités de fin d‘année débutent dès ce week-end sur la place Carnot, dans le 2e arrondissement avec le coup d’envoi du marché de Noël de Lyon. Dès ce vendredi 24 novembre, les marrons glacés, miels, pains d'épice, truffes, sucreries, bières des fêtes et autres vins chaud seront de retour.

Comme l’année dernière, une centaine de chalets seront répartis sur la place et ouvriront leurs portes de 11 heures à 20 heures du lundi au jeudi, jusqu’à 22 heures le vendredi et de 10h30 à 22 heures le samedi et 10h30 à 20 heures le dimanche. Du 7 au 10 décembre, durant la Fête des Lumières, le marché fermera à 18 heures les jeudi, vendredi et samedi et à 17 heures le dimanche.

80% de commerçants et artisans locaux

La Ville de Lyon ayant durci son cahier des charges en 2022, pour le rendre plus éco-responsable, cette année "80% des chalets sont occupés par des commerçants et artisans français", précise la municipalité. "L’idée c’est d’avoir un marché de Noël qui ne soit pas déconnecté des valeurs que l’on porte, qui sont aussi des attentes des Lyonnais, expliquait l'année dernière Camille Augey, l'adjointe en charge de l'économie locale.

Autrement dit, favoriser l'installation d'artisans locaux et la vente de produits réalisés en France. Dès 2022, il avait ainsi été décidé par la municipalité écologiste de limiter à 5% l’offre de produits du monde.

