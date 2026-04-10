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©PHOTOPQR/LA MONTAGNE/StÈphanie Para ; ; 31/12/2025 ; illustration magasin Grand Frais, supermarche, consommation, pouvoir achat, alimentation, marque, courses alimentaires, consommateurs, Brive, le 31/12/2025, photo stephanie para CONSOMMATION / SUPERMARCHE / (MaxPPP TagID: maxnewsspecialtwo450206.jpg) [Photo via MaxPPP]

Un nouveau magasin Grand Frais va ouvrir dans cette commune près de Lyon

  • par LR

    • Un magasin Grand Frais va ouvrir ses portes à Saint-Laurent-de-Mure, à l’est de Lyon, le 22 avril prochain.

    Née à Givors, l’enseigne Grand Frais s’implante un peu plus sur le territoire rhodanien. Un nouveau magasin va en effet ouvrir ses portes le 22 avril prochain à Saint-Laurent-de-Mure, à l’est de Lyon, et plus précisément au 5 rue Couloud.

    Il reprendra les codes des halles traditionnelles et des marchés couverts, regroupant cinq professionnels de l’alimentation : primeur, boucher-charcutier, crémier-fromager, une épicerie, un poissonnier et un caviste.

    Grand Frais indique que les emplois à pourvoir sont d’ores et déjà disponibles via le site de l’enseigne.

    Lire aussi : Lyon : la nouvelle boutique Pignol a ouvert dans le quartier de la Part-Dieu

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