Mertensia, la promesse d'un restaurant qui s'épanouit

Nous avons testé Mertensia, un nouveau restaurant à Lyon qui propose du 100% végétal ou des produits de la mer.
La cuisine du chef Flavien Guarato (ex-second de Culina Hortus) révèle un vrai potentiel, des intentions claires et parfois même de belles fulgurances. Mais il manque encore ce petit supplément d'âme, cette maturité dans l’assiette qui transforme une adresse prometteuse en véritable incontournable. Rien de rédhibitoire, bien au contraire : c'est une table où l'on sent qu’un travail est en cours, que les choses se cherchent et se construisent. Il faudra y revenir dans quelques semaines pour voir si le talent pressenti s'est mué en évidence.
Mertensia
52 rue Tronchet
Lyon 6e
04 28 29 53 75
Prix : menus à 32€ et 39€ à midi, 58€ et 72€ le soir
Fenêtre de tir : du mardi au samedi, midi et soir
