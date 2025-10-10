À table

Mertensia, la promesse d'un restaurant qui s'épanouit

  • par Guillaume Lamy

    • Nous avons testé Mertensia, un nouveau restaurant à Lyon qui propose du 100% végétal ou des produits de la mer.


    La cuisine du chef Flavien Guarato (ex-second de Culina Hortus) révèle un vrai potentiel, des intentions claires et parfois même de belles fulgurances. Mais il manque encore ce petit supplément d'âme, cette maturité dans l’assiette qui transforme une adresse prometteuse en véritable incontournable. Rien de rédhibitoire, bien au contraire : c'est une table où l'on sent qu’un travail est en cours, que les choses se cherchent et se construisent. Il faudra y revenir dans quelques semaines pour voir si le talent pressenti s'est mué en évidence.

    Mertensia
    52 rue Tronchet
    Lyon 6e
    04 28 29 53 75

    Prix : menus à 32€ et 39€ à midi, 58€ et 72€ le soir
    Fenêtre de tir : du mardi au samedi, midi et soir

    • Takoyaki au basilic thaï, teriyaki et mayonnaise au yuzu kosho (pâte de yuzu pimentée)
    Croquette de riz & dulse, radis Red Meat mariné et gingembre confit, praliné sésame & poutargue
    Crémeux de maïs, pop-corn fumé, maïs grillé au BBQ, praliné de graines de tournesol et jus miso maïs
    Truite de chez Murgat en gravlax
    Tian de légumes d’automne, aïoli à l’ail noir, chips de panais et sauge, poudre d’olive & jus de tomate fermenté
    Sillure du Bourget façon cajun & beurre de bouillabaisse au poisson de roche (Côté Fish – Mathieu & Jim)
    Baba à la rose, gel de rose sauvage, pêche blanche brûlée, sorbet pêche-poivron, siphon pêche et pamplemousse confit
    Financier à la noisette & pudding au chocolat

    >>> La critique intégrale est à retrouver dans Lyon Capitale de novembre, en kiosque dès vendredi 24 octobre ou sur la boutique en ligne de Lyon Capitale.

