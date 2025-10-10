Mertensia, la promesse d'un restaurant qui s'épanouit

Nous avons testé Mertensia, un nouveau restaurant à Lyon qui propose du 100% végétal ou des produits de la mer.



La cuisine du chef Flavien Guarato (ex-second de Culina Hortus) révèle un vrai potentiel, des intentions claires et parfois même de belles fulgurances. Mais il manque encore ce petit supplément d'âme, cette maturité dans l’assiette qui transforme une adresse prometteuse en véritable incontournable. Rien de rédhibitoire, bien au contraire : c'est une table où l'on sent qu’un travail est en cours, que les choses se cherchent et se construisent. Il faudra y revenir dans quelques semaines pour voir si le talent pressenti s'est mué en évidence.

Mertensia

52 rue Tronchet

Lyon 6e

04 28 29 53 75

Prix : menus à 32€ et 39€ à midi, 58€ et 72€ le soir

Fenêtre de tir : du mardi au samedi, midi et soir

• Takoyaki au basilic thaï, teriyaki et mayonnaise au yuzu kosho (pâte de yuzu pimentée)



Croquette de riz & dulse, radis Red Meat mariné et gingembre confit, praliné sésame & poutargue

Crémeux de maïs, pop-corn fumé, maïs grillé au BBQ, praliné de graines de tournesol et jus miso maïs

Truite de chez Murgat en gravlax

Tian de légumes d’automne, aïoli à l’ail noir, chips de panais et sauge, poudre d’olive & jus de tomate fermenté

Sillure du Bourget façon cajun & beurre de bouillabaisse au poisson de roche (Côté Fish – Mathieu & Jim)

Baba à la rose, gel de rose sauvage, pêche blanche brûlée, sorbet pêche-poivron, siphon pêche et pamplemousse confit



Financier à la noisette & pudding au chocolat



