Un journaliste blessé par un projectile en manifestation à Lyon : la police mise en cause

La société des journalistes de France Télévision accuse la police d'être à l'origine du tir qui a blessé l'un de ses reporters jeudi 18 septembre à Lyon.

Jeudi 18 septembre, un journaliste de France 2 a été blessé au cours de la manifestation organisée par les syndicats à Lyon où entre 14 000 et 20 000 personnes ont défilé. Alors qu'il se trouvait en début de cortège, le journaliste a été blessé par un projectile, pris en charge par les secouristes des CRS avant l’arrivée des pompiers, et transporté à l'hôpital.

"Étant donné la trajectoire du projectile, il parait évident qu'il provient des forces de l'ordre"

Quelques minutes après l'incident, le groupe France Télévision a indiqué à l'AFP : "Nous ne savons pas s'il s'agit d'un tir de mortier (d'artifice) ou d'une grenade (des forces de l'ordre)." Dans un communiqué publié jeudi soir, la société des journalistes de France Télévision se montre plus affirmative : "Étant donné la trajectoire du projectile, il parait évident qu'il provient des forces de l'ordre. Sans présumer l'intention du geste, il est inacceptable que les journalistes soient victimes d'un tir de grenade, dans l'exercice de leur métier." Sollicitée, la préfecture assure de son côté n'avoir pour l'heure aucun élément permettant d'identifier l'origine du tir.

Selon les témoignages recueillis par Lyon Capitale sur place auprès de plusieurs journalistes, les faits sont survenus vers 12 h 30 alors que les forces de l'ordre faisaient un usage massif de gaz lacrymogènes (y compris en direction du début du cortège syndical où se trouvait notre journaliste) et de quelques grenades de désencerclement, atteignant elles aussi le cortège syndical où ne se trouvait aucun individu violent. La SDJ de France TV indique ainsi qu'après des tirs de feux d'artifice d'individus venus en découdre, le journaliste "s'est retrouvé coincé entre les forces de l'ordre et les manifestants, sur le côté, en début de cortège".

Et d'ajouter : "Quelques secondes plus tard, notre collègue a reçu un projectile sur son sac à dos. L'engin a explosé, déchirant le sac, sa chemise et entraînant des brûlures au dos et des acouphènes." Au moment des faits, la préfecture du Rhône, en contact avec les journalistes lors de la manifestation, faisait alors état de "très nombreux jets de projectiles et tirs de mortiers sur les forces de l'ordre". Le cortège était en effet à l'arrêt depuis plusieurs minutes, bloqué par des individus violents positionnés comme toujours en amont du service d'ordre des syndicats, et ce, malgré les nombreux appels à avancer de ces derniers.

"Les individus violents commençaient à attaquer une banque. Les forces de l'ordre sont donc intervenues pour les disperser. Cela a permis de protéger les commerces", indique pour sa part la préfecture à Lyon Capitale. Et d'ajouter : "À ce moment là, un policier a été blessé à la dent par un jet de projectile. Ce fut une séquence violente durant laquelle un policier a même été accroché physiquement par les blacks bloc qui ont essayé de le mettre à terre." La préfète du Rhône, Fabienne Buccio a souhaité un prompt rétablissement au journaliste touché assurent les services de l'État.

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet lui a également apporté son soutien ainsi qu'aux policiers blessés lors de la manifestation. En dehors de ce moment de tension, la manifestation a été globalement calme ce jeudi. Dans la soirée en revanche, "un rassemblement non-déclaré de l'ultra gauche" dit la préfecture, a donné lieu à la mise en place d'un cortège d'environ 250 personnes dans le 8e arrondissement de Lyon. Deux policiers ont été blessés et sept individus ont été interpellés.

