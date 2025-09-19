Actualité

Grève du 18 septembre : deux policiers blessés au cours d'une manifestation non déclarée à Lyon 8e

  • par La Rédaction

    • Dans la soirée du 18 septembre, une manifestation non déclarée s'est tenue dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Alors que le cortège syndical avait réuni près entre 14 000 et 20 000 personnes dans l'après-midi, entre la Manufacture des tabacs et la place Bellecour, une deuxième manifestation, non déclarée en préfecture, a vu le jour en fin de journée, dans le 8e arrondissement de Lyon, dans le quartier des Etats-Unis.

    A lire aussi : Revivez cette journée de mobilisation à Lyon en direct

    Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser un cortège de 250 personnes issu de "l'ultra gauche" selon la préfecture de Lyon. Au cours d'affrontement et alors que les policiers et CRS essuyaient des tirs de projectiles, deux policiers nationaux ont été blessés et sept individus interpellés.

    Ce qui porte à cinq le nombre de blessés sur la journée puisqu'un journaliste de France TV et deux policiers avaient été blessés lors de la manifestation de l'après-midi à Lyon. Cette dernière avait été émaillé de quelques légers incidents. Trois personnes avaient également été interpellés pour "des jets de projectiles ou tentatives de blocages".

    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Saône-et-Loire : interdiction d’un festival de black metal lié à la mouvance néonazie

