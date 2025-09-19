Grève du 18 septembre : deux policiers blessés au cours d'une manifestation non déclarée à Lyon 8e

Dans la soirée du 18 septembre, une manifestation non déclarée s'est tenue dans le 8e arrondissement de Lyon.

Alors que le cortège syndical avait réuni près entre 14 000 et 20 000 personnes dans l'après-midi, entre la Manufacture des tabacs et la place Bellecour, une deuxième manifestation, non déclarée en préfecture, a vu le jour en fin de journée, dans le 8e arrondissement de Lyon, dans le quartier des Etats-Unis.

Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser un cortège de 250 personnes issu de "l'ultra gauche" selon la préfecture de Lyon. Au cours d'affrontement et alors que les policiers et CRS essuyaient des tirs de projectiles, deux policiers nationaux ont été blessés et sept individus interpellés.

#18septembre2025 | Alors qu’un rassemblement non déclaré de l’ultra gauche, dans le 8e arrondissement de #Lyon, se transformait en cortège sauvage composé de 250 individus, la @PolicNat69 renforcée par la CRS 83 est intervenue pour procéder à leur dispersion. Ce groupe hostile… — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 18, 2025

Ce qui porte à cinq le nombre de blessés sur la journée puisqu'un journaliste de France TV et deux policiers avaient été blessés lors de la manifestation de l'après-midi à Lyon. Cette dernière avait été émaillé de quelques légers incidents. Trois personnes avaient également été interpellés pour "des jets de projectiles ou tentatives de blocages".