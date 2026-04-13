Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Près de Lyon : un enfant retrouvé en pleine nature après avoir disparu dans la nuit

  • par Loane Carpano

    • Disparu dans la nuit du 12 au 13 avril, un enfant de deux ans a été retrouvé à deux kilomètres de chez lui, coincé dans des barbelés.

    Grosse frayeur pour cette famille de l'Ouest lyonnais. Samedi 12 avril en soirée, un enfant de deux ans a disparu dans la commune de Saint-Julien-sur-Bibost. A ce moment-là, sa famille organisait un rassemblement dans deux maisons voisines. Selon les informations du Progrès, l'enfant aurait été aperçu pour la dernière fois aux alentours de 20 h 10. Passé cette heure, un moment s'est écoulé avant que la famille ne se rende compte que l'enfant n'était dans aucune des deux maisons.

    L'enfant retrouvé coincé dans des barbelés

    Après de longues recherches sans résultats, la famille décide d'alerter la gendarmerie à 21 h 30. Les équipes de police et leurs chiens partent alors rapidement à la recherche de l'enfant. Au cours des recherches, l'enfant est finalement retrouvé à plus de deux kilomètres des habitations, coincé dans un fil barbelé. Deux ambulances et un infirmier sont dépêchés sur place pour prendre en charge l'enfant.

    Selon les informations de nos confrères, l'état de l'enfant n'inspirait aucune inquiétude particulière. Nous ignorons si une enquête a été ouverte.

    Lire aussi : Nouveaux tirs à Vénissieux : un homme de 27 ans grièvement blessé

    à lire également
    police Lyon
    Un jeune homme de 19 ans blessé par balle dans le 9e arrondissement de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Un jeune homme de 19 ans blessé par balle dans le 9e arrondissement de Lyon 12:16
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : un enfant retrouvé en pleine nature après avoir disparu dans la nuit 11:50
    Nouveaux tirs à Vénissieux : un homme de 27 ans grièvement blessé 11:12
    Boulangerie Copains
    Quatre boulangers rhodaniens participeront à l'émission "La meilleure boulangerie de France" 10:51
    Circulation à Lyon : les chauffeurs VTC recensent jusqu’à 100 points noirs et interpellent la Métropole 10:41
    d'heure en heure
    Benjamin Brière
    Les Finances publiques s’excusent après les difficultés rencontrées par l’ex-otage lyonnais Benjamin Brière 10:09
    ombrières place Bellecour Lyon
    Lyon : elle retrouve un appareil photo place Bellecour et remonte jusqu’à une danseuse de Shen Yun 09:34
    L'Asvel s'impose face à Saint-Quentin et se rapproche du Top 4 08:50
    Le soleil de retour après la pluie : à quelle météo s'attendre cette semaine à Lyon ? 08:19
    Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas 07:53
    L'OL retrouve la victoire et se relance dans la course à la Ligue des champions 07:25
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi gris et frais à Lyon, seulement 11 degrés attendus 07:12
    Julien Dumont
    Musée Cinéma et Miniature : "nous sommes entre le parc d'attractions et le musée patrimonial" 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut