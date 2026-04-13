Disparu dans la nuit du 12 au 13 avril, un enfant de deux ans a été retrouvé à deux kilomètres de chez lui, coincé dans des barbelés.

Grosse frayeur pour cette famille de l'Ouest lyonnais. Samedi 12 avril en soirée, un enfant de deux ans a disparu dans la commune de Saint-Julien-sur-Bibost. A ce moment-là, sa famille organisait un rassemblement dans deux maisons voisines. Selon les informations du Progrès, l'enfant aurait été aperçu pour la dernière fois aux alentours de 20 h 10. Passé cette heure, un moment s'est écoulé avant que la famille ne se rende compte que l'enfant n'était dans aucune des deux maisons.

L'enfant retrouvé coincé dans des barbelés

Après de longues recherches sans résultats, la famille décide d'alerter la gendarmerie à 21 h 30. Les équipes de police et leurs chiens partent alors rapidement à la recherche de l'enfant. Au cours des recherches, l'enfant est finalement retrouvé à plus de deux kilomètres des habitations, coincé dans un fil barbelé. Deux ambulances et un infirmier sont dépêchés sur place pour prendre en charge l'enfant.

Selon les informations de nos confrères, l'état de l'enfant n'inspirait aucune inquiétude particulière. Nous ignorons si une enquête a été ouverte.

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