Un jeune étudiant remporte le championnat d'échecs de Lyon

Du 26 au 30 avril, plus de cent joueurs ont participé au championnat d'échecs de Lyon, remporté par Hugo de Melo Lux, un étudiant de l'ECAM.

Le rendez-vous était donné sur la place du marché à Vaise (Lyon 9e), du 26 au 30 avril pour le championnat international d'échecs de Lyon, comme l'annonçait Lyon Capitale. Organisé par le club "Lyon Olympique Echecs", il a réuni plus d'une centaine de joueurs. Le grand gagnant: Hugo de Melo Lux, un étudiant franco-brésilien. Joueur dans la catégorie junior moins de vingt ans, il a intégré un parcours sport-études à l'ECAM Lyon, l'occasion pour lui d'allier les échecs à sa formation d'ingénieur.

Championne de France d'échecs à 18 ans

Face à lui, il y avait des têtes d'affiche comme Sevan Buscara ou encore Cyril Marzolo. "On peut dire que l'élève a dépassé les maîtres sur ce tournoi", se réjouit Xavier Popeler, président du club LOC. D'autres passionnés étaient au rendez-vous, comme Sarah Djidjeli, 18 ans et déjà championne de France d'échecs dans la catégorie féminine moins de vingt ans.

Elle a commencé à jouer à dix ans au club d'échecs de son école. Elle raconte avoir tout de suite aimé l'esprit de compétition et la stratégie du jeu. "C'est sans fin, toutes les parties sont différentes et on peut toujours s'améliorer", explique-t-elle. Prochaine étape pour la jeune joueuse: le championnat du monde en octobre.

Un club créé en 1905

Le club d'échecs de Vaise est ouvert tous les jours et les passionnés sont de plus en plus nombreux à en passer la porte. "Depuis la série "Le jeu de la dame", l'engouement est plus fort, on voit arriver beaucoup de jeunes", note Christophe Leroy, directeur du club. De quoi ravir les organisateurs du tournoi, qui aiment à faire perdurer la passion des échecs dans la capitale des Gaules.

Créé en 1905, le club "Lyon Olympique Echecs" de Vaise a connu deux guerres et une crise sanitaire mondiale. Repère des amoureux des échecs, dans toutes les pièces s'accumulent photos, articles de presse ou encore souvenirs qui rappellent l'histoire du club. Au sous-sol: les grandes archives. Une salle avec 2500 livres dont des ouvrages rares datant du 19e siècle.

Prochain grand évènement du club: des parties d'échecs humaines. Pas de pions mais des joueurs déguisés tout comme, place des Terreaux, le mercredi 18 mai, de 17h à 19h.

