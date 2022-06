Plus de 200 personnes sont attendues ce samedi au Lyon Olympique Echecs (Lyon 9e). Au programme : des jeunes joueurs lyonnais vont affronter des joueurs chinois en ligne.

Le rendez-vous est donné ce samedi 11 juin, de 14h30 à 16h30 au club Lyon Olympique Echecs (Lyon 9e) pour une journée de matchs entre la France et la Chine. Au programme : douze jeunes joueurs français d'échecs vont affronter douze joueurs chinois de Canton (Guangzhou), une ville portuaire au nord-est de Hong Kong.

Un accord de jumelage depuis 1988

La ville de Canton n'a pas été choisie au hasard, un accord de jumelage entre la ville chinoise et Lyon existe depuis 1988. "Notons que Guangzhou est le point de départ de la Route de la Soie maritime et Lyon est le point d’arrivée de la Route de la Soie terrestre. Ces parallèles expriment bien la force des liens de partenariat qui nous unissent", indique un communiqué du club Lyon Olympique Echecs, qui s'est déjà rendu à deux reprises en Chine, en 2017 et 2019.

Une compétition en trois étapes

Les matchs se dérouleront en ligne pendant deux heures. La compétition a été organisée par la Municipalité de Guangzhou et se déroulera sur trois week-ends avec la première phase des matchs ce samedi, qui se poursuivra le dimanche 12 juin puis s'achèvera avec les phases finales le dimanche 19 juin.

Championnat d'échecs des écoles primaires

Ce samedi, un autre événement de grande envergure prend place au club lyonnais : le championnat d’échecs des écoles primaires. De 14h30 à 18h30, plus de 100 participants, de la maternelle au CM2 vont réaliser plusieurs matchs.

Pour venir soutenir les joueurs ou pour découvrir le club, rendez-vous aujourd'hui au 5 place du Marché à Lyon 9e, métro Valmy.