Mercredi 13 janvier au matin, un homme a été percuté par un TGV à hauteur de Sathonay-Camp, au nord de Lyon.

Pagaille sur la ligne Lyon/ Bourg-en-Bresse ce matin. Aux alentours de 9 h ce mercredi 13 janvier, un homme a été percuté par un TGV près de la gare de Sathonay-Camp dans le Rhône.

La circulation de tous les trains empruntant l'axe a été interrompue le temps de l'intervention des secours et de la police, indique le Progrès. L'état de la victime reste pour l'heure inconnue au même titre que les circonstances de l'accident.

