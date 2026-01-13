Actualité
© Merlet

Lyon accueillera un grand tournoi international de padel en 2026

  • par La Rédaction

    • Un événement sportif d’envergure internationale posera ses raquettes à Lyon à l’automne 2026. Le Lyon Platinum Padel investira le Palais des Sports de Gerland pendant une semaine de compétition et d’animations.

    Lyon s’apprête à devenir l’une des capitales du padel en 2026. Du 21 au 27 septembre, le Palais des Sports de Gerland accueillera le Lyon Platinum Padel, un tournoi international réunissant l’élite mondiale de cette discipline en plein essor. Pendant une semaine, les meilleurs joueurs et joueuses s’affronteront sur trois pistes spécialement installées au cœur de l’enceinte lyonnaise.

    Au-delà de la compétition sportive, l’événement se veut aussi festif et accessible. Des animations, des espaces partenaires et des temps forts dédiés au grand public rythmeront la semaine, avec l’ambition de faire découvrir le padel au plus grand nombre. Les organisateurs entendent inscrire ce rendez-vous dans la durée, en créant un événement structurant pour le territoire lyonnais.

