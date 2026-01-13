Actualité
Le Rize
Le Rize à Villeurbanne.

Une nouvelle exposition sur le thème de l'eau, proposée au Rize de Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • A partir du 15 janvier, l'espace culturel villeurbannais "Le Rize" accueillera "Aqua Rize", une exposition sur le thème de l'eau et de ses enjeux.

    Saviez-vous que l'histoire de Villeurbanne était étroitement liée à l'eau ? "Au fil des siècles, ses paysages ont été façonnés par des inondations, par les divagations d’un fleuve capricieux, mais aussi par l’aménagement du canal de Jonage ou la construction de l’usine hydroélectrique de Cusset", raconte la Ville de Villeurbanne.

    Ateliers, visites guidées, conférences...

    Afin d'informer sur le sujet, l'espace culturel "le Rize" de Villeurbanne accueillera "Aqua Rize", du 15 janvier au 21 novembre prochain. En s’appuyant sur des travaux ethnographiques, scientifiques mais aussi artistiques, l'exposition "Aqua Rize", aidera le public à comprendre les enjeux autour de l'eau. Les visiteurs auront le choix entre visite libre, ou visite guidée par un médiateur.

    Au programme : des visites dessinées, des visites témoignages suivie d'ateliers avec un chercheur, ou encore des visites "coulisses", en compagnie des personnes ayant conçu l'exposition. Des conférences, des balades urbaines, des spectacles, sur le thème de l'eau seront également proposés jusqu'à la fin de l'exposition.

    Lire aussi : Le Rize

    à lire également
    TGV Train SNCF
    Un homme percuté par un TGV, pagaille sur la ligne Lyon/Bourg-en-Bresse

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TGV Train SNCF
    Un homme percuté par un TGV, pagaille sur la ligne Lyon/Bourg-en-Bresse 10:40
    Le Rize
    Une nouvelle exposition sur le thème de l'eau, proposée au Rize de Villeurbanne 10:33
    police judiciaire
    Tentative de meurtre à Décines-Charpieu : l’agresseur présumé retrouvé mort 10:02
    Un avion aux couleurs de la compagnie aérienne Volotea.
    Aéroport de Lyon : Volotea ouvre une nouvelle ligne en direction du Danemark 09:35
    Municipales à Lyon : le camp Aulas rattrapé par une polémique sexiste 08:49
    d'heure en heure
    Un exercice de sécurité civile organisé ce jeudi à Genay 08:28
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mardi 08:08
    JO 2030 : étape "crucial" ce mardi à l'Assemblée nationale 07:44
    vent violent
    Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Un mardi doux et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:13
    Charles-Franck Lévy
    Gratuité des cantines : "redonner du pouvoir d’achat aux Lyonnais", justifie Lévy (Coeurs lyonnais) 07:00
    Arbre Ilan Halimi Saint-Genis Laval
    Saint-Genis-Laval : l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi a été mutilé 12/01/26
    La Ville de Lyon obtient le vélo-score B, d'autres communes de la Métropole restent à la traîne 12/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut