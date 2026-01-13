A partir du 15 janvier, l'espace culturel villeurbannais "Le Rize" accueillera "Aqua Rize", une exposition sur le thème de l'eau et de ses enjeux.

Saviez-vous que l'histoire de Villeurbanne était étroitement liée à l'eau ? "Au fil des siècles, ses paysages ont été façonnés par des inondations, par les divagations d’un fleuve capricieux, mais aussi par l’aménagement du canal de Jonage ou la construction de l’usine hydroélectrique de Cusset", raconte la Ville de Villeurbanne.

Ateliers, visites guidées, conférences...

Afin d'informer sur le sujet, l'espace culturel "le Rize" de Villeurbanne accueillera "Aqua Rize", du 15 janvier au 21 novembre prochain. En s’appuyant sur des travaux ethnographiques, scientifiques mais aussi artistiques, l'exposition "Aqua Rize", aidera le public à comprendre les enjeux autour de l'eau. Les visiteurs auront le choix entre visite libre, ou visite guidée par un médiateur.

Au programme : des visites dessinées, des visites témoignages suivie d'ateliers avec un chercheur, ou encore des visites "coulisses", en compagnie des personnes ayant conçu l'exposition. Des conférences, des balades urbaines, des spectacles, sur le thème de l'eau seront également proposés jusqu'à la fin de l'exposition.

