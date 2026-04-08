Actualité
Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Lyon : un homme interpellé après avoir exhibé une arme durant une rixe

  • par La Rédaction

    • Une bagarre impliquant une vingtaine de personnes a éclaté lundi matin dans le centre de Lyon. Un suspect a été arrêté après avoir sorti un pistolet.

    Une violente altercation s’est produite tôt lundi matin sur les quais de Saône, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d'Actu Lyon, les faits se sont déroulés peu après 6 heures, à proximité du quai des Célestins, où une vingtaine de personnes en seraient venues aux mains à la sortie d’un établissement de nuit.

    Au cours de la rixe, l’un des participants aurait exhibé une arme de poing, provoquant l’intervention rapide de la police. Alertée en urgence, la brigade anticriminalité s’est rendue sur place pour sécuriser la zone et interpeller le suspect.

    À l’arrivée des forces de l’ordre, l’individu a tenté de prendre la fuite en abandonnant l’arme. Rapidement rattrapé, ce jeune homme d’une vingtaine d’années, déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue. Aucun tir n’a été signalé et la bagarre n’aurait pas fait de blessé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.

    à lire également
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un homme interpellé après avoir exhibé une arme durant une rixe 07:39
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:21
    Lyon soleil
    Du soleil et de la chaleur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus 07:12
    "C’est gagnant-gagnant pour tout le monde" : les promesses des RER régionaux 07:00
    À Lyon, Emmanuel Macron appelle à plus de"coordination" internationale contre les pandémies 07/04/26
    d'heure en heure
    Une école primaire
    L’Académie de Lyon devrait perdre 5 000 élèves à la rentrée 2026 07/04/26
    Suppression de 229 postes dans les magasins Printemps : à Lyon, "une réorganisation des effectifs" prévue  07/04/26
    L'ancien maire de Saint-Fons dénonce les "contradictions" de son successeur insoumis 07/04/26
    Lyon : le métro A perturbé, la reprise de la circulation estimée à 18 heures 07/04/26
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    2e arrondissement de Lyon : un feu d'appartement se déclare, l'occupant serait atteint du syndrome de Diogène 07/04/26
    Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : les salariés de retour dans la partie non endommagée dès demain 07/04/26
    Fort Boyard débarque dans ce centre commercial près de Lyon à l'automne 2026 07/04/26
    Accrobranche, JapanMania : Que faire à Lyon en famille pendant les vacances de Pâques ? 07/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut