Lyon : un homme interpellé après avoir exhibé une arme durant une rixe

Une bagarre impliquant une vingtaine de personnes a éclaté lundi matin dans le centre de Lyon. Un suspect a été arrêté après avoir sorti un pistolet.

Une violente altercation s’est produite tôt lundi matin sur les quais de Saône, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d'Actu Lyon, les faits se sont déroulés peu après 6 heures, à proximité du quai des Célestins, où une vingtaine de personnes en seraient venues aux mains à la sortie d’un établissement de nuit.

Au cours de la rixe, l’un des participants aurait exhibé une arme de poing, provoquant l’intervention rapide de la police. Alertée en urgence, la brigade anticriminalité s’est rendue sur place pour sécuriser la zone et interpeller le suspect.

À l’arrivée des forces de l’ordre, l’individu a tenté de prendre la fuite en abandonnant l’arme. Rapidement rattrapé, ce jeune homme d’une vingtaine d’années, déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue. Aucun tir n’a été signalé et la bagarre n’aurait pas fait de blessé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.