Un escape game géant sur le thème des sorciers arrive à Lyon

Le 15 juin prochain, Mystère et Sortilège proposera aux lyonnais de participer à un escape game géant sur le thème des sorciers et de la magie en plein cœur de ville.

Participer à un escape game géant sur le thèmes des sorciers ? Ce sera possible à Lyon le 15 juin prochain de 10h à midi. Sur le modèle d'Harry Potter, les participants de tout âge sont invités à relever une dizaine de défis. Après avoir choisi leur maison parmi : Tigredor, Selezard, Becdaigle ou Oursouffle, les joueurs partiront à la rencontre de professeurs de magie et de créatures disparues dans Lyon. Leur téléphone deviendra alors un grimoire renfermant leurs points et leurs indices.

De la réflexion, de l'agilité et de la vitesse seront nécessaires afin de repartir vainqueur du tournoi des maisons. L'événement est ouvert à tous dès sept ans. L'inscription se fait en ligne au prix de 13 euros pour les enfants et 19 pour les adultes.

