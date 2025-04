Suite à l'affaire Eurochallenge, l'un des ex-président de l'agence matrimoniale est au centre de nouvelles escroqueries sur la plateforme de location Airbnb.

Les arnaques Airbnb se multiplient. Celles incluant un ex-dirigeant d'Eurochallenge se poursuivent. Selon plusieurs témoignages rapportés au Progrès, Roland Thonet, l'ex-responsable du service juridique d'Eurochallenge serait au coeur de plusieurs escroqueries sur la plateforme de location. Des accusations additionnées à celles l'ayant entrainé en prison, lors de l'affaire d'escroquerie de l'entreprise Eurochallenge. Pour rappel, l'agence matrimoniale Eurochallenge avait servi à escroquer 340 hommes en quête d'amour entre 2010 et 2014.

Dernièrement, la propriétaire d'une villa à Poleymieux-au-Mont-d'Or s'est également plainte de l'homme auprès du Progrès. Pour cause, Roland Thonet, locataire de sa villa depuis juillet 2022, avait décidé d'arrêter de payer ses factures. Une décision prise après que la propriétaire l'ait démasqué à sous-louer sa villa à des groupes de quinze personnes à des prix exorbitants.

En octobre 2024, la justice saisit par la propriétaire a ordonné une expulsion. Plus de six mois plus tard, le couple occupe toujours la maison. Roland Thonet est condamné à payer 15 266 euros d’arriérés locatifs à la propriétaire une indemnité mensuelle d’occupation. D'après le Progrès, l'homme aurait partagé être endetté et ne pas être en mesure de payer les dettes attribuées. Il est également impliqué dans plusieurs autres affaires pour des réservations annulées et une fermeture de gîte sur décision municipale.

Lire aussi :