Lyon : un escape game géant à Croix-Rousse

Un escape game en plein air arrive à Lyon. Le jeu interactif s'adresse à tout public. Le premier lancement aura lieu le samedi 31 août sur le plateau de la Croix-Rousse.

Un jeu de piste géant en plein air débarque à Croix-Rousse. Le secret de l’alchimiste invite, pendant deux heures, les amateurs d’escape game à sauver le village fantastique d’un danger. Il faudra alors résoudre les énigmes et convaincre l’Alchimiste de révéler son secret pour réaliser l’animation magique dans le laboratoire. Le jeu est accessible à tous, adapté aux enfants de 8 ans et aux joueurs plus avisés.

Départ : Brasserie Le Bretone, 3 Place Bertone, Lyon Croix-Rousse

Samedi 31 août : départ à 13h30-14h - 14h30-15h

Dimanche 1er septembre : départs à 10h, 10h30,11H et 13H30-14H