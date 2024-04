Dans le cadre des Journées européennes des droits en santé, les Hospices civils de Lyon proposent trois escape games au sein de leur locaux.

L'Organisation mondiale de la santé établit et protège les droits en santé. Ces derniers recouvrent notamment la qualité, la disponibilité et l'accessibilité des soins pour tous. Les journées européennes des droits en santé (JEDS) permettent ainsi de les rappeler au public. Dans cette optique de sensibilisation, les Hospices civils de Lyon (HCL) organisent prochainement plusieurs escape games.

Des énigmes pour s'échapper de l'hôpital

Au total, trois dates sont proposées par l'organisme de santé, dont deux cette semaine. L'hôpital Edouard Herriot ouvrira ainsi ses portes au public ce mercredi de 10 heures à 17 heures et le siège administratif des HCL en fera de même jeudi 18 avril. Une troisième séance aura lieu le 17 mai entre les murs de l'hôpital Louis Pradel à Bron. Ces évènements ludiques et pédagogiques sont destinés tant aux professionnels qu'aux patients, aux aidants ou au grand public.

Les participants seront répartis en équipes de quatre tout le long de l'expérience. Chaque séance dure ainsi 45 minutes dont 10 minutes d'introduction avant le lancement. Il faut ensuite compter 20 minutes pour résoudre une série d'énigmes et sortir de l'hôpital. Un quart d'heure d'échanges est ensuite prévu pour poser des questions et avoir plus d'informations. Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire gratuitement via la page de l'évènement.

