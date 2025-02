Les projets portés par les hôpitaux de Lyon et d'Auvergne-Rhône-Alpes pourraient recevoir un soutien financier de la part des citoyens et des entreprises.

L'entreprise de l'économie sociale et solidaire (ESS), Solide, a lancé un grand défi solidaire : #défi100projets. Son objectif, mobiliser les citoyens et entreprises pour obtenir un soutien financier en faveur de 100 projets d’hôpitaux publics partout en France, dont cinq centre hospitaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes : les Hospices civils de Lyon, le centre hospitalier de Saint-Etienne, le CHU de Grenoble-Alpes, le CHU de Clermont-Ferrand et le centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry.

Ces cinq établissements ont publié au total 13 projets, qui représentent ainsi 880 000 euros. "L’objectif du défi est donc de créer, à l’échelle régionale, un vaste réseau d’acteurs solidaires engagés pour soutenir les hôpitaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, et d’apporter une grande vague de reconnaissance pour le personnel hospitalier", détaille Solide dans un communiqué de presse. Le défi se poursuit tout au long de l'année 2025.

Parmi les projets proposés par les HCL, on retrouve ainsi un "écrin de verdure" pour l'Hôpital Femme-mère-enfant (140 000€), la création d'une fresque participative pour les patients âgés (12 500€), le projet d'une thérapie digitale et musicale pédiatrique (7 140€) et l'acquisition de neuf fauteuils convertibles pour le service pédiatrique (11 625€).

