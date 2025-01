Le 20 décembre les Hospices Civils de Lyon (HCL), ont inauguré leur première chambre pédagogique à l'hôpital de la Croix-Rousse. L'objectif, éduquer les futurs et jeunes parents aux enjeux de santé environnementale.

Quels produits de puériculture choisir ? Comment réduire l'exposition aux polluants ? Ou encore, comment et pourquoi limiter l'exposition aux écrans dès le plus jeune âge ? Des questions de la vie quotidienne auxquelles les parents ne possèdent pas toutes les réponses. Afin de répondre à celles-ci et de mieux accompagner les jeunes ou futurs parents, les HCL ont créé leur première chambre pédagogique au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse.

"Cette chambre pédagogique réaffirme notre engagement à protéger les générations futures en sensibilisant les parents aux impacts de leur environnement sur la santé", déclare Raymond LE MOIGN, Directeur Général des HCL.

Ateliers pratiques

Véritable outil de sensibilisation aux risques environnementaux, cette chambre répond aux normes les plus exigeantes en matière de respect de l’environnement et de protection des nouveau-nés. Au coeur de ce projet, plusieurs ateliers pratiques et théoriques animés par des sages-femmes, infirmières et pédiatres. Dispersés en petits groupes, les jeunes et futurs parents explorent des thèmes tels que l'aménagement de la chambre pour réduire l'exposition aux polluants, l'allaitement maternel ou encore la qualité de l'air intérieur. Un moment clé pour apprendre ces pratiques : "la grossesse est une période idéale pour réinterroger ses pratiques et adopter des habitudes plus saines," explique le Dr Claire-Marie LOYS, pédiatre à l’hôpital de la Croix-Rousse et porteuse du projet.

Un projet ambitieux qui a pu voir le jour grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS), dans le cadre d'un appel à projets sur les perturbateurs endocriniens et établissements de santé.

