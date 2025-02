Des individus, qui agissent depuis plusieurs semaines dans le Rhône, dérobent des cartes bancaires dans les centres commerciaux.

La gendarmerie du Rhône alerte sur les vols à la tire, qui se répandent dans le Rhône et notamment au sein des centres commerciaux. Les forces de l'ordre évoquent, sur leurs réseaux sociaux, "des groupes de jeunes hommes et femmes venant de pays de l'est".

Leur mode opérateur consiste, après avoir repéré une victime au niveau des caisses (souvent une personne âgées et seule), à observer le code de carte bancaire en se rapprochant de l'individu. Un groupe de complices est ensuite chargé de suivre la victime à la sortie du centre commercial et de lui voler son portefeuille. Carte bancaire en mains et grâce au code repéré plus tôt, les individus retirent immédiatement de l'argent à un distributeur.

Pour faire face à ces vols à la tire, mes gendarmes rappellent les mesures simples qui peuvent permettre de limiter les risques. Il est d'abord conseillé de masquer le clavier du terminal de paiement électronique au moment de composer le code de carte bancaire. En cas de doute sur la présence d'un individu proche ou au comportement suspect, "faites demi-tour vers les agents de sécurité", est-il souligné. Enfin, il est recommandé de garder son sac fermé et, si possible, de la positionner entre soi et son chariot.

En cas de vol, il est vivement conseillé de faire opposition immédiatement à sa carte bancaire. Enfin, la gendarmerie encourage les victimes à déposer plainte pour qu'elle puisse mener des investigations et retrouver les individus.