Une nouvelle aire canine de liberté va voir le jour dans le quartier des Maisons-Neuves à Villeurbanne.

Au printemps 2025, le square du couchant situé dans le quartier des Maisons-Neuves à Villeurbanne va devenir une aire canine de liberté indique la maire dans un communiqué de presse mardi 4 février.

"Depuis janvier 2024, des aires dédiées aux chiens sont expérimentées par la ville de Villeurbanne. Ces espaces ont pour but de répondre aux besoins des propriétaires de chiens", précise la collectivité.

Au sein de ces aires, des agrès sont mis en place pour permettre de travailler l'éducation de son chien. Toutefois, les chiens de catégorie 1 y sont interdis et ceux de catégorie 2 doivent être muselés et tenus en laisse. Villeurbanne compte trois autres aires canines de liberté : à proximité du parc de l’Europe-Jean-Monnet ; rue du Luizet et une installée provisoirement au cœur des Gratte-Ciel.

La ville met en place des permanence le mardi 11 février afin que les propriétaires de chiens "puissent exprimer leurs besoins et attentes, qu'ils soient propriétaires de chien ou non". Elles sont tiendront au square de 8 h à 9h, de 13 h à 14 h et de 18 h à 19 h.