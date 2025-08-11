Actualité
Rhône : la police découvre plusieurs vélos volés à Décines-Charpieu 

  • par Clémence Margall

    • Après qu’un homme a porté plainte pour le vol de son vélo, l’enquête de la police a permis de retrouver une dizaine de vélos volée dans un garage à Décines-Charpieu.

    Les faits remontent au vendredi 8 août alors qu’un homme se rend au commissariat de Villeneuve-sur-Saône afin de déposer plainte pour le vol de son vélo. Les forces de l’ordre, grâce aux photos fournies, ouvrent une enquête et débutent leurs investigations, notamment sur Internet et les sites de revente de particulier à particulier.

    Dans l’après-midi du même jour, les gendarmes réussissent à identifier le receleur, indique la gendarmerie du Rhône sur ses réseaux sociaux. Ils se rendent alors à son domicile et découvrent dans un box en sous-sol une dizaine de vélos volée, dont celui de la victime. L’enquête se poursuit pour identifier les autres victimes.

