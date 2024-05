Un chaton coincé depuis trois jours a été sauvé à la Mulatière 

Hier, mercredi 22 mai, une chatte a été sauvée par plusieurs pompiers et maçons alors qu’elle était bloquée dans un vide sanitaire depuis trois jours à la Mulatière, près de Lyon.

Les actions se multipliaient depuis le début de la semaine, mais hier, mercredi 22 mai, la petite chatte a enfin été sauvée. Âgé d’un mois et demi, le chaton était tombé dans le vide sanitaire d’un immeuble dans le quartier du Roule à la Mulatière, près de Lyon, alors que des personnes intéressées par une adoption venaient à sa rencontre.

Lire aussi : Une vingtaine d'animaux maltraités saisis par la gendarmerie près de Lyon

Le chaton sain et sauf

En vie, mais incapable de sortir, le chaton a été localisé par plusieurs pompiers, policiers et maçons dépêchés sur place grâce à une caméra thermique. Peu avant 16 heures hier, un trou a finalement été percé à travers le mur avec l’accord du bailleur, Lyon Métropole Habitat, mais le félin était trop effrayé par le bruit et refusait de sortir. Il en est sorti peu après et a été pris en charge par l’association DDF-Sans croquettes fixes.

Méléna, membre de l’association, a confié à nos confrères de BFM Lyon son "soulagement" après "trois jours de calvaire." Une cagnotte a été lancée pour rembourser les frais avancés par l’association pour réaliser l’ouverture dans le mur.

Lire aussi : Bilan annuel de la SPA : 3 500 animaux pris en charge en Auvergne-Rhône-Alpes