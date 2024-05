Un week-end autour du sport et de la mémoire à Saint-Genis-Laval 

Pour les 80 ans du débarquement, plusieurs événements vont se tenir à Saint-Genis-Laval ce week-end avec des expositions et des visites historiques, mais aussi sportives.

Entre les mois d’avril et d’octobre, plusieurs événements vont se tenir dans le Rhône et la métropole de Lyon à l’occasion des 80 ans de la Libération. C’est le cas notamment à Saint-Genis-Laval où se déroulera ce week-end plusieurs activités centrées autour du sport, pour les JO 2024 à venir, mais aussi la mémoire historique au fort de Côte Lorette.

Expositions et visite guidée

Samedi 25 mai, de 10h30 à 14h30, une visite guidée est organisée au mausolée de Côte Lorette pour revenir sur l’histoire du massacre, par les élèves Ambassadeurs de la mémoire du Lycée Descartes, le mémorial national de la Prison de Montluc, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) et l’ASPAL. L’exposition "Sportif et Résistance" sera visible samedi 25 mai et dimanche 26 mai entre 10 heures et 17 heures gratuitement. Elle revient notamment sur le rapport au sport durant la Seconde Guerre mondiale et son influence.

Dimanche 26 mai, enfin, de 10 heures à 17 heures, l’exposition "Histoire, sports et citoyenneté" reviendra sur "des récits hors norme, de sportives et de sportifs, qui ont marqué de leurs engagements l'histoire contemporaine", détaille la préfecture du Rhône.