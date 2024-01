L'année 2023 aura été en dents de scie pour la SPA avec des refuges saturés mais des avancées majeures sur la maltraitance animale.

En 2023, 3 570 animaux ont été pris en charge en Auvergne-Rhône-Alpes par les refuges de la Société protectrice des animaux (SPA). Situées à Brugheas, Cluses, Marennes et Montluçon, les quatre antennes régionales ont aussi donné suite à 3 184 demandes d'adoption. Des chiffres impliquant une baisse des sauvetages de 3% et des adoptions de 12% dans la région, participant ainsi à la saturation des refuges. À l'échelle nationale, les sauvetages de chiens "à la mode" et de nouveaux animaux de compagne (NAC) ont même augmenté.

"Une année riche en avancées significatives"

Malgré la situation des refuges de la SPA, "2023 aura été une année riche en avancées significatives", indique dans un communiqué Jacques-Charles Fombonne, président de l'association. En effet, un accord a été signé entre les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture et la SPA pour une meilleure prise en charge de la maltraitance animale. Ainsi, un référent a été formé sur le sujet dans chaque circonscription de police et brigade de gendarmerie. Également, la loi interdisant la vente de chiens et chats en animalerie, votée en fin d'année 2023, est entrée en vigueur au 1er janvier.

Par ailleurs, les bénévoles de la SPA ont pu traiter 27 600 signalements sur l'année, soit une hausse de 16 % par rapport à 2022. De plus, 3 900 animaux ont été sauvés dans le cadre d'enquêtes judiciaires ou de réquisitions administratives. Par exemple, plus de 500 animaux ont été recueillis par la SPA en mars 2023 après une saisie. Jacques-Charles Fombonne souhaite continuer sur cette lancée en 2024 et adapter l'association "à de nouveaux enjeux de société". Notamment, la SPA veut obtenir l'extension de la loi sur la vente en animalerie aux NAC et l'étendre aux salons et foires.

