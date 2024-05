En pleine période de crise en Nouvelle-Calédonie, un rassemblement "au soutien du peuple Kanak" est organisé devant la préfecture ce jeudi 23 mai.

De nombreux syndicats et partis politiques de gauche appellent ce jeudi 23 mai, à 18h30 devant la préfecture, dans le 3e arrondissement de Lyon, a un rassemblement "au soutien du peuple Kanak". Alors qu'Emmanuel Macron est arrivé en Nouvelle-Calédonie mercredi soir, une crise politique et institutionnelle touche l'archipel depuis la semaine dernière.

🟢Solidarité avec le peuple Kanak



Toute violence est condamnée à n’engendrer que de nouvelles violences. Nous exigeons du gouvernement la fin de la répression et un travail pour la paix.



Nous serons présent·es au rassemblement de soutien ce jeudi à 18h30, quai Victor Augagneur.

Les participants à ce rassemblement appelleront le gouvernement à "faire un geste fort pour l'apaisement, en annonçant qu'il renonce au projet de loi" qui prévoit un "dégel unilatéral du corps électoral, qui a été l'élément déclencheur de violences qui endeuillent le pays" estime le communiqué.

"Un mouvement d'insurrection absolument inédit"

Les syndicats et partis politiques qui participeront au rassemblement appellent également le gouvernement à "arrêter immédiatement la répression et retirer les troupes envoyées sur place" et à "envoyer une mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie pour retrouver la voie de la paix civile et reprendre le fil des négociations avec les représentants du peuple Kanak."

Accompagné de Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, le président de la République a évoqué à son arrivée à Nouméa "un mouvement d'insurrection absolument inédit". Six personnes ont été tués ces derniers jours lors des émeutes qui touchent l'archipel.