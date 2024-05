La préfecture du Rhône annonce la fermeture administrative du restaurant Mekong Saveurs pour manquements graves aux règles d'hygiène.

Les fermetures administratives pleuvent à Lyon et aux alentours. C'est désormais au tour du buffet asiatique Mekong Saveurs de fermer sur décision de la Direction départementale de la protection des populations. Situé sur l'avenue Théodore Braun à Villefranche-sur-Saône, l'établissement enfreignait une douzaine de règles d'hygiène.

Des problèmes d'hygiène et de stockage

Après contrôle d'un agent du Bureau Veritas Exploitation, plusieurs manquements ont ainsi été relevés. L'arrêté pointe notamment du doigt le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène. En particulier au regard du lavage des mains, des poubelles et des tenues du personnel. À cela s'ajoutent des mauvaises conditions de stockage et la détention de denrées périmées, dont certaines seraient intraçables. "La poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs", en a conclu l'agent. L'arrêté évoque ainsi une "probabilité importante de contaminations" et "des risques d'intoxication".

Le propriétaire de l'enseigne se voit donc dans l'obligation de réaliser 25 mesures correctives pour rouvrir son restaurant. Il doit remplacer les matériels vétustes et supprimer les équipements en bois brut. Mais aussi dégivrer les chambres froides, réparer le lave-mains, ranger, nettoyer et désinfecter les lieux. Ou encore cesser le stockage de denrées à même le sol dans les chambres froides.

