Un bijou et l'OL rêve de nouveau des sommets

Afonso Moreira (Olympique Lyonnais) après son but victorieux face à Strasbourg au Groupama Stadium. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Grâce à un but magnifique du jeune Afonso Moreira dans le temps additionnel, l'Olympique Lyonnais a renversé dimanche soir Strasbourg au Groupama Stadium pour revenir à seulement deux points de la tête du championnat.

Grâce à un but d'Afonso Moreira dans les arrêts de jeu, l'Olympique Lyonnais s'est imposé dimanche soir au Groupama Stadium en clôture de la 9e journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Un précieux succès assombri par la sortie sur blessure de l'international belge de l'OL Malick Fofana.

Celui-ci a été victime d'un vilain tacle par derrière d'Ismaël Doukouré, exclu après visionnage de la vidéo-assistance par l'arbitre Eric Wattellier qui venait de siffler une faute sur Corentin Tolisso (67e). Fofana et Doukouré avaient poursuivi l'action alors que le jeu était arrêté. L'attaquant belge est sorti sur une civière et pourrait manquer les déplacements mercredi et samedi sur les terrains du Paris FC et de Brest en espérant qu'il ne soit pas indisponible sur une trop longue durée alors que l'Olympique lyonnais a un calendrier très chargé lors des deux prochaines semaines.

Moreira (20 ans), entré en jeu à la place de Fofana avait déjà marqué en toute fin de match, le 23 octobre, contre le FC Bâle en Ligue Europa. Il a donné l'avantage à l'OL dans le temps additionnel d'un tir du droit se logeant dans la lucarne (90+1) pour son premier but en Ligue 1.

Panichelli toujours aussi clinique

Avec cette victoire, l'Olympique lyonnais passe devant Strasbourg au classement et remonte à la 4e place à égalité de points avec Marseille (3e,18 pts) et devance le Racing qui descend au 7e rang (16 pts).

Strasbourg, qui a globalement eu la possession du ballon (52%) mais sans être vraiment dangereux, a ouvert la marque assez logiquement par l'Argentin Joaquin Panichelli qui a repris de la tête un centre délivré de l'aile droite par Guéla Doué (25). C'est la huitième réalisation en neuf matches pour le meilleur buteur du championnat.

Tolisso manque un penalty

C'était la première, et finalement unique, occasion sérieuse pour les Strasbourgeois qui n'ont cadré que deux fois contre trois pour les Lyonnais dans un match au cours duquel les occasions franches ont été rares. Lyon a rapidement égalisé sur un but inscrit contre son camp par Doukouré sous la pression de Fofana qui avait reçu une passe de Tyler Morton à la suite d'une interception de Corentin Tolisso (1-1, 31).

Ce dernier a pu longtemps regretter d'avoir manqué ensuite un penalty accordé après visionnage de la VAR confirmée par l'arbitre à l'écran, pour une faute commise sur lui-même par Valentin Barco et repoussé par le gardien Mike Penders (38e). Globalement, Lyon a manqué d'efficacité en première période sur ses rares opportunités.

Titularisé au poste d'avant-centre à la place de Martin Satriano, Pavel Sulc a manqué son duel avec Penders (13e) alors qu'une tentative de Fofana était détournée en corner (44e). En seconde période, la rencontre s'est nettement tendue avec des contacts de plus en plus rudes et encore plus après la sortie de Fofana.

En supériorité numérique, l'OL a une nouvelle fois affiché ses difficultés dans la phase de décision, surtout privé de son meilleur atout offensif, et ne s'est pas créé d'occasions face à une formation strasbourgeoise restant bien organisée et ne laissant que peu d'espaces.

Jusqu'au but libérateur d'Afonso Moreira qui a inscrit cette semaine ses deux premiers buts avec Lyon où il est arrivé cet été du Sporting Lisbonne.