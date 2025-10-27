Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation ce lundi 27 octobre 2025.

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance pluie-inondation ce lundi 27 octobre. Il s'agit de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Dans ces trois départements d'importantes précipitations pourraient tomber tout au long de la journée.

A noter également que la Savoie et la Haute-Savoie sont également en vigilance neige-verglas alors que les températures ont très massivement chuté depuis quelques jours sur l'ensemble de la région.