Une journée fraiche et humide à Lyon ce lundi, seulement 14 degrés attendus

C'est une nouvelle journée fraiche et pluvieuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 27 octobre 2025.

Pour débuter cette nouvelle semaine de vacances scolaires, la deuxième, le temps sera bien maussade à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Un lundi 27 octobre frais et humide avec des pluies faibles et intermittentes persistant jusqu'en fin de journée.

Côté températures, il fait 8 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.