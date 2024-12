Un bar à chicha fermé administrativement à Vénissieux

Le bar à chicha "El Manara", situé à Vénissieux, a été considéré comme présentant un risque pour le public en raison de violations importantes des normes de sécurité incendie.

Le bar à chicha El Manara, à Vénissieux, a été contraint de fermer ses portes en décembre à la suite d’un arrêté municipal, rapporte Lyon Mag. Cette décision fait suite à un avis défavorable émis le 24 octobre 2024 par la sous-commission départementale de sécurité. Celle-ci a identifié "un danger pour le public reçu", en raison de "l’absence de garantie de la conformité de l’extension et de la présence de dégagements non conformes et obturés."

Malgré les injonctions de mise en conformité, l’exploitant n’a pas répondu aux exigences des autorités : absence lors de la visite de contrôle prévue le 16 octobre 2024 et silence face à la mise en demeure envoyée le 31 octobre. Bien que l’arrêté précise que la fermeture est effective à compter de sa notification, une soirée "réveillon" est prévue dans l'établissement le 31 décembre.