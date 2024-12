Météo France a placé l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange pour "neige-verglas" et "avalanches."

La Savoie, l’Isère et la Haute-Savoie sont en vigilance orange depuis ce dimanche pour neige-verglas, avec des cumuls de neige impressionnants. À 1 000 mètres d’altitude, il pourrait tomber entre 20 et 40 cm en une journée, et jusqu’à un mètre sur 48 heures à 1 500 mètres. Les secteurs de Haute-Tarentaise, Beaufortain, Vanoise et Maurienne sont particulièrement exposés. Météo France met en garde contre un manteau neigeux instable, propice aux déclenchements d’avalanches. L'alerte avalanche sera en vigueur dès 18h ce dimanche pour ces zones, et devrait se poursuivre sur la journée de lundi.

Pour dimanche 22 décembre 2024 :

🟠 7 départements en Vigilance orange



Pour lundi 23 décembre 2024 :

🟠 4 départements en Vigilance orange



L'Ain rejoint la liste des départements sous vigilance

Initialement épargné, l’Ain a été placé en vigilance orange neige-verglas ce dimanche matin. Cette dégradation s’inscrit dans un contexte de conditions perturbées générées par la dépression Enol, qui a pris naissance en Écosse avant de frapper la France. Les perturbations concernent également la Manche et le nord de la Bretagne, où des rafales de vent dépassant 100 km/h sont attendues.

Les départements alpins ainsi que l’Ain resteront en vigilance orange jusqu’à lundi à 20h. La prudence est de mise pour les déplacements, notamment en montagne, où la combinaison de neige fraîche et d’un vent fort accentue les risques. Les autorités locales appellent à éviter les zones exposées aux avalanches et à redoubler de vigilance sur les routes.

