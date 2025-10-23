Actualité
Campus Ucly

Ucly : une nouvelle licence sur le campus d'Annecy

  par Romain Balme
    • L’Université Catholique de Lyon lance une licence “Sciences de la vie – majeure biologie, mineure humanités” à la rentrée 2026 sur son campus d’Annecy. Un parcours inédit qui mêle sciences, éthique et réflexion sur les grands enjeux du vivant.

    La science de la vie s'invite à l'UCLy. Par l'intermédiaire d'un communiqué publié ce jeudi, l'Université Catholique de Lyon annonce l'ouverture d'une licence Sciences de la vie- majeure biologie, mineure humanité. Cette nouvelle filière sera dispensée à partir de la rentrée prochaine sur le campus Alpes-Europe à Annecy.

    Celle-ci sera portée par l'école d'ingénieurs en biotechnologies (ESTBB), filiale de l'UCLy. L'université ambitionne de conjuguer "l'excellence scientifique et réflexion éthique autour des grands enjeux du vivant, de la santé et de l’environnement".

    Un programme éclectique, entre sciences et humanités

    L'enseignement dispensé aux futurs élèves de cette licence assemble connaissances scientifiques et "pensée critique et responsable face aux défis contemporains", selon l'UCLy. En effet, 75 % des cours concernent la biologie, 15 % d'humanités, ainsi que 10 % de compétences transversales comme de l'anglais.

    Faire de cette licence un tremplin vers plusieurs projets professionnels

    Avec ce nouveau parcours, l'UCLy poursuit deux objectifs, développer son campus d'Annecy, mais surtout offrir aux étudiants plusieurs possibilités d'insertions professionnelles ou de poursuites d'études :

    • 1ʳᵉ année du cycle ingénieur spécialité biotechnologie de l’ESTBB (intégration directe par concours interne)
    • Formations Bac+5 de l’ESTBB
    • Masters : sciences de la vie, sciences du médicament, ingénierie de la santé, agro-sciences, environnement
    • Écoles d’ingénieurs scientifiques
    • Concours des écoles vétérinaires (voie B)
    • Masters en communication scientifique ou en enseignement (MEEF)
    • Écoles de management ou spécialisées

    A noter quel les candidatures seront ouvertes à partir du 19 janvier 2026 sur Parcoursup et via la plateforme de pré-candidature UCLy, pour les élèves actuellement en terminale.

