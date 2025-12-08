Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Lyon : percutée, une cycliste coincée sous le tramway T6

  • par Loane Carpano

    • Lundi 8 décembre au matin, la circulation du tramway lyonnais T6 a été interrompue après un accident impliquant un cycliste.

    Perturbations sur la ligne de tramway T6 ce matin. Aux alentours de 8 h 30 ce lundi 8 décembre, un tramway a renversé une cycliste à proximité du secteur Moulin à Vent. A l'arrivée des secours, la victime était coincée sous l'avant de la tête de rame. Selon les informations du Progrès, cette dernière serait restée coincée sous le tramway jusqu'à 9 h.

    L'incident a entraîné l'interruption totale de la ligne T6 entre les arrêts Debourg et Beauvisage-Pressensé. Des bus relais ont été mis en place avant une reprise complète du service à 9 h 20.

