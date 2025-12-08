Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est un lundi 8 décembre particulièrement doux, avec des températures largement au dessus des normales de saison qui attend l'agglomération lyonnaise.

Pour débuter cette nouvelle semaine du mois de décembre, le soleil devrait être de retour à Lyon. Après un weekend plutôt pluvieux, le temps s'améliore avec quelques nuages matinaux puis un ciel plus ou moins voilé en seconde partie de journée.

Côté températures il fait déjà 7 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 15 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+7 degrés) et une douceur qui devrait encore plus s'accentuer mardi dans l'agglomération lyonnaise.